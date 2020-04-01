在台美關係被譽為前所未有的好之際，美國貿易代表署（USTR）最新公布的「2020年各國貿易障礙評估報告」，仍點名與台灣之間，有美豬美牛未開放、校園營養午餐禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價等貿易問題。

大選後政府形容台美關係升級為「全球合作夥伴」，加以美國總統川普簽署台灣法案、我副總統賴清德訪美等，都被形容為台美關係「史上最好」，更有學者主張台美洽簽FTA「指日可待」。

不過根據最新的「2020年各國貿易障礙評估報告」，美方仍明文關切台灣美豬美牛，未依國際標準及遵守雙邊協議開放問題，其次指名校園膳食禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、外人投資條例修法等貿易障礙，諸多問題並未隨台美關係改善而消失。

美國貿易代表署每年都會發布主要出口市場對美出口貿易影響、投資障礙及市場扭曲措施報告，今年是臚列含台灣在內的63個出口市場。

對於今年貿易障礙報告點名的台美貿易問題，貿易局官員直言：「與過去幾乎一模一樣。」。像是美方長久主張台灣應移除對含有萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品的進口限制。校園膳食禁基改食品則是我2015年通過的《學校衛生法》，明文禁止營養午餐使用基改食品。健保制度藥價主張我國藥價審查制度要更透明、更有可預測性，簡言之就是希望可以拉升美國藥商藥價。醫療器材上市許可，是希望簡化審查流程加快速度等。

今年報告唯一新增的就是美方對我去年5月《政府採購法》修正，新增國安條款限制，表達了對採購契約內容的責任歸屬關切。

對於這些議題化解方式，貿易局表示，都不是經濟部可以單方代表說的，需要上級機關跨部會去解決。能說的就是雙方會透過人員互訪、視訊會議，持續去協商討論這些問題。

貿易局強調，報告中美方也有肯定我方對智慧財產權的保護，包含實施生物藥品專利連結制度；修正營業秘密法，與我續討論簡化有機農產品進口行政程序等。

依據我國海關統計，2019年美國為我第2大貿易夥伴及最主要技術來源，台美雙邊貿易總額810.9億美元，較2018年成長11.7％，其中我對美出口462.69億美元，成長17.16％，主因陸美貿易戰帶動台商回台投資，增加對美直接出口。

(中時 )