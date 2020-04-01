新冠肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜建議入境應全面篩檢，衛福部長陳時中卻認為「還不是普篩時機」，且普篩風險反而高；對此，高市副市長李四川1日晚間聲援侯友宜，強調目前回國人數才1、2000人，採檢不是問題，若機場就能第一次採檢，陽性馬上就醫，就不會有居家檢疫趴趴走、造成社區感染的風險，何況當年SARS高峰就是在清明節後，現在相當危險，「高雄市政府也支持在機場針對入境民眾全面篩檢」。

侯友宜建議「入境普篩」，陳時中卻認為篩檢有時會呈現陰性，恐怕造成假象讓人鬆懈，反而到處跑造成傳染風險，不過，身兼高雄市政府新冠肺炎防疫小組災害防制辦公室主任的李四川認為，目前境外歸國的民眾，採檢完還是要進行14天的居家檢疫，兩者根本不會有衝突。

他說，如果能在機場第一次採檢，呈現陽性馬上知道確診，確診者可即時就醫，如此一來，便不會發生搭了檢疫計程車回到地方，居家檢疫還趴趴走，升高社區感染的風險。

李四川表示，前陣子歸國的人將近上萬人，採檢能力可能不足，但現在回台才1、2000人，應該不成問題，而且現在中央流行疫情指揮中心公布的都是境外個案比較多，到現在還沒有認為有社區感染情形，本來就應該在機場篩檢，阻絕於境外。

他說，尤其這幾天是清明節假期，應該也有很多旅外國人要回來掃墓，記得當年SARS期間，個案數高峰也是在此時，清明節過後和平醫院就封院了，國人回台掃墓都是相當高風險，因此高雄市政府支持侯友宜市長的看法，也建議中央一定要在機場針對入境民眾全面採檢。

(中時 )