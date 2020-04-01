「不舉」是許多男人所面臨難以啟齒的尷尬問題，也會造成床笫之間的不美滿，最新研究顯示，若有這類勃起功能障礙不但影響情趣，更有可能是心臟疾病和早逝風險的指標。

根據《CNN》報導，1日發表在牛津大學《內分泌學會雜誌》（Journal of the Endocrine Society）的研究報告指出，心血管疾病與睾丸激素濃度低落都會影響勃起功能，而前2者都會增加提早死亡的風險，認為勃起功能障礙可能是早逝的早期徵兆。

研究團隊針對歐洲近2000名40至79歲的男性進行長達12年的研究調查，紀錄勃起功能障礙、晨勃、性慾強弱等項目，過程中約有25%的受試者死亡，根據研究發現，在死者中睪丸激素濃度低落及勃起功能障礙的死亡風險比正常者高出51％。因此結論顯示，具有勃起功能障礙、晨間勃起程度較差者有較高的早期死亡風險，至於性慾低落則無關乎早逝與否。

另外，根據中國大陸南京一項研究指出，至今仍嚴重肆虐全球的新冠肺炎病毒不僅會傷肺，也有可能傷害睪丸，影響男性生育力。

根據美國哈佛醫學院統計，勃起功能障礙是指完全無法勃起或勃起時間過短的一種疾病，影響全美近3000萬男性，通常這種疾病更常見於老年男性。

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(中時電子報)