美國華盛頓州的西雅圖是全美第1起COVID-19（新冠肺炎）病例出現的城市，全美前50起死亡病例中，37起集中在西雅圖。正當外界認為這個大都會就要淪陷，西雅圖卻率先出現趨緩跡象，靠的是領先全美的防堵措施。

1月21日，美國第1起新冠肺炎確診病例出現。1位30多歲男性從武漢回到華盛頓州的西雅圖，出現相關症狀而求診，篩檢後確認染病。2月29日，美國第1起死亡病例也出現在西雅圖。死者是西雅圖近郊一所常春醫療中心的60歲患者，沒有旅遊史，附近另一所長照中心也爆出死亡病例。

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）29日火速宣布全州進入緊急狀態，3月2日更宣告已出現社區傳播。而這時候，美國CDC署長瑞德菲（Robert Redfield）出席國會聽證會，仍悠哉地說：「病毒對美國風險還很低。」

當全美對疫情嚴重程度仍後知後覺，西雅圖已經火燒眉毛。但當全美病例不斷飆高，西雅圖所在的華盛頓州卻率先出現了趨緩跡象，病例雖持續增加，病例數曲線相較其他州卻已漸趨平緩（見圖1），州長英斯利說：「這代表我們過去幾週的限制措施，可能有效果了。」

（圖1：紫色線是華盛頓州的病例數曲線，已較其他州來得平緩。圖片來源：華盛頓州政府）

●領先全美展開圍堵政策 阻斷病毒傳播鏈

《紐約時報》引述專家推估，3月初華盛頓州1人平均可染病給2.7人，現已下降到1.4人。短短1個月逆轉頹勢，除了華盛頓州長，西雅圖市長杜爾坎（Jenny Durkan）也因此大受矚目。

兩人都認為，雖然要說抗疫成功還太早，但防堵措施確實降低了傳播率，更警告貿然取消限制將讓病例再翻升。杜爾坎表示，至少接下來幾個月都要維持一定程度的封鎖政策，等於公開打臉美國總統川普喊話儘快回復常態的說法。

（西雅圖是連鎖咖啡店星巴克的創始地，3月初當地星巴克有員工確診，店面立刻展開消毒。圖片來源：pixabay）

華盛頓州是全美最早實施社交距離的一州。早在2月底就呼籲民眾保持一定距離，接著不到1星期，便進一步要求各機構延後大型活動，並呼籲民眾儘量遠端工作，不要進辦公室。

接下來一連串措施還包括：

-呼籲60歲以上民眾待在家

-亞馬遜、微軟鼓勵員工在家上班

-禁止西雅圖3大區域舉辦250人以上的活動

-部分學校自主宣布暫時關閉

-天主教西雅圖總教區暫停彌撒（全美第1個暫停彌撒的總教區）

西雅圖能遠距工作的企業佔比大，也幫上大忙，在疫情散播初期就及時阻斷了大規模傳播鏈。

反觀美國CDC一直到3月15日才呼籲不要舉辦或參與50人以上的活動，落後西雅圖一大截。因此儘管華盛頓州正式的「居家令（Stay at Home）」3月23日才頒布，禁令出台前，當地居民早已展開半封鎖式的生活。

●加快研究與檢測速度，建立預估模型

西雅圖還有大批研究人員，及時建立模型預測病毒散播程度，杜爾坎表示就是因為這些模型，政府才能當機立斷，盡早展開封鎖措施。

華盛頓州的檢測率在初期相對仍不足，但後期加快進度，檢測普及度仍領先多數州，充足的數據等於給了研究人員子彈，能更準確預測疫情走向。

●相信科學，西雅圖市長果斷決策

杜爾坎相信科學、組織團隊的能力也備受肯定。在第1起病例爆發後，西雅圖福瑞德哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的貝福德博士（Dr. Bedford）就表示病毒早已悄悄在美蔓延6週以上，與當時多數的預測大相逕庭。

杜爾坎立刻聯絡這位學者請益，相信他的理論不是空穴來風。於是火速組織應變團隊，並和州長英斯利合作，決定政策走向。

杜爾坎與英斯利在中央還來不及反應前就果斷圍堵病毒，他們的作法之後也被許多州仿效。根據《華爾街日報》與NBC合作的民調，這次疫情中，美國民眾對州政府的信賴度是75%，高於對聯邦政府的62%。

華盛頓大學（University of Washington）流行病學名譽教授金貝爾（Ann Marie Kimball）同樣看重地方政府的表現，她認為所有的流行病、大流行病其實都是很地方性的，「地方政府官員才最能依照現況、及時應變。」

(中時電子報)