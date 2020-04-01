諾貝爾經濟學獎得主、著名《紐約時報》專欄作家保羅．克魯格曼(Paul Krugman)撰文指出，幾乎可以肯定美國疫情會愈來愈糟，這比義大利疫情大流行階段還糟糕，確診病例3天翻一番。而按照這速度，一個月後確診病例將增加一千倍，亦即有半數美國人將被感染。

克魯格曼在專欄中寫道，3周前白宮和福克斯新聞(Fox News)的官方說法還是這個新冠病毒沒什麼大不了的，與此相反的說辭都是居心不良的政治謊言，是想讓川普下台的人在搞鬼。現在，紐約全面爆發衛生危機，所有的跡象都表明，很多城市將很快地陷入同樣的境地。

文章說，我們希望這種情況不要發生，現在許多州已經處於封鎖狀態，可望減緩病毒傳播速度。但是，當國家的噩夢觸底之前，必須退後幾步問一問：為什麼美國的應對如此之爛？

克魯格曼明確地指出，最高領導人的昏庸，顯然是一個重要因素。數以千計的美國人正在死去，而總統還在炫耀他的收視率。否認科學數據造成不必要的死亡，不是此次新冠病毒所獨有，美國一直都是發達國家中的「否認與死亡之國」，只是現在呈現速度更加驚人。

在「否認」科學上，流行病學家的工作迅速被政治化，遭抹黑為傷害川普、宣傳社會主義或者其他目的。這種反應不令人意外，因為氣候科學家多年來面臨著同樣的指控，否認氣候變化是一種全球性的現象，但中心顯然在美國：共和黨是世界上唯一否認氣候變化的主要政黨。

在「死亡」議題上，有些人堅信美國人預期壽命是全世界最高的，畢竟美國不是世界上最偉大的國家嗎？但事實上，美國人預期壽命是發達國家中最低的，而且與其他發達國家的差距幾十年來一直擴大。原因很多，包括缺乏全民健康保險，以及美國獨有的「絕望之死」──因毒品、酒精和自殺導致的死亡，但所有的分析都被認為是對政府的敵意，與這次對疫情的分析有同樣的下場。

一種可能的說法是，美國的政治格局賦予了反科學的宗教右翼以特殊權力，儘管美國是一個擁有光輝歷史的偉大國家，但強硬右派的崛起，正在把美國變成一座「否認與死亡之國」。這種轉變過去幾十年裡已逐漸出現，只是現在它發展得更快罷了。

(中時電子報)