清明時節雨紛紛！氣象局指出清明4天連假台灣會有一波又一波的降雨出現。氣象分析師吳聖宇表示，連假期間北部、東半部天氣較差，下雨機會高，溫度較偏涼。中南部則是顯得相對穩定，只有山區偶有短暫陣雨，平地下雨機會較低。收假日(5日)這一天的天氣最糟，晚間雨勢增大，東北角、宜蘭、花蓮、台中以南至嘉義有局部較大雨勢出現機會。

吳聖宇在臉書粉專上表示，預估周四到周五(4月2-3日)鋒面滯留在台灣北部海面，受鋒前雲層通過影響，北部、東北部、花蓮有短暫陣雨，中部山區也有局部短暫陣雨機會，中部平地、南部及台東以多雲或陰天氣為主。

周六(4月4日)鋒面南壓至台灣上空並分成兩部分，東半段很快東移，西半段停留於華南，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區亦有局部短暫陣雨，南部為多雲或陰天氣。

周日(4月5日)這天各地均有短暫陣雨或雷雨，中部、北部、東北部有局部較大雨勢出現機會。因停留於華南的鋒面向東移動，晚間逐漸來到台灣上空，白天期間北部、東半部仍有短暫陣雨，中部南部為多雲或陰天氣。晚間鋒面抵達，伴隨較明顯的底層風切線( 850百帕)及中層短波槽(700-500百帕)。

吳聖宇指出，東北角、宜蘭、花蓮局部迎風面地區有較多的地形累積雨量，收假日(4月5日)晚間雨勢增大，有局部較大雨勢出現機會。台中及其以南到嘉義，晚間起雨勢也會轉趨明顯，有局部較大雨勢出現機會。

(中時電子報)