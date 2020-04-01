世界羽聯力推戶外羽球AirBadminton，期望吸引更多人投入羽球運動。

新冠疫情讓室內運動幾乎全面停擺，偏偏很多人喜歡的羽球，到室外又會受到風勢影響。其實世界羽聯去年就開始推展全新羽球項目「戶外羽球」（AirBadminton），透過場地、規則和用球的改變，期望將羽球運動門檻降低，以拓展羽球人口。

台灣品牌VICTOR也成為率先響應的羽球品牌，預計在今年5月與世界羽聯合作推出戶外專用球VICTOR AS AirShuttle，不僅希望讓更多人接觸羽球運動，更讓羽球愛好者在防疫期間，多了一個戶外運動的選擇。

目前全球的羽球愛好者已超過3億，但受限於室內開展並對場地條件有較高的要求，在運動人口的推廣上無法快速拓展。2019年5月，世界羽聯推出「戶外羽球」，使用常規的羽球拍，但搭配全新設計的戶外專用球AirShuttle，於草地、沙灘、公園、大街小巷等室外場地皆可進行，讓更多人接觸到羽球運動的樂趣，進而再將人口帶到正規羽毛球。

戶外羽球AirBadminton可在各式各樣的戶外場地開打，包含沙灘及草地。（Victor提供）

AirShuttle目的在室外提供更高的穩定性、耐久性和抗風能力。VICTOR全球技術顧問董炯在體驗 AirShuttle後說：「戶外羽球更容易上手，很適合在群體中推廣，小時候我們也曾在公園打羽毛球，但那時候的球不扛風，一發力球就不知道去哪了，現在這種戶外羽球更適合大眾娛樂和參與。」。

VICTOR AS AirShuttle預計5月在台灣、中國、泰國、日本、印度、泰國、德國、印尼等地上市。未來，世界羽聯也計畫將陸續在各地提供多個不同地面類型的永久性戶外羽球場，鼓勵更多人接觸羽球運動。

(中時 )