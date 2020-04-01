北部地區一名醫學院男大生，上網結識正準備學測的19歲女高中生，她拜託男大生指導功課，但沒錢付學費，害羞地LINE「不是18禁虐待的那種都可以」，男大生心喜幫女生上2小時的課後，相約旅館幽會，女生母親得知後憤而提告，但地檢署以LINE上只有2人的鹹濕對話，無法證明被告強迫女生發生性關係，因此不起訴偵結。

檢方調查，被告男大生透過交友軟體認識女高中生，女生得知對方是醫大生，希望能當她的家教，指導學測，但她沒有錢付曹學費，被告就問女生那要怎麼辦，女生竟回「可以玩遊戲啊」、「不是18禁虐待那種都可以」。

女生還說她看過同學在教室做，被告問「被發現怎麼辦」，女生回「動作快一點就可以」，這些話讓被告心癢難耐，遂約女生到連鎖咖啡廳上2個小時的課，之後相約到旅館開房間。

事後這件事輾轉被學校老師知道，通知這名女學生家長，母親追問事情經過後，憤而帶女兒報警提告。

不過，檢方調查時，被告說當天他只有「動口未動手」，讓對方「含住」下體，沒有插入，而且是女生主動邀約；而女生則表示不願提告，經檢察官根據檢驗報告，女生下體沒有性侵傷勢，沒有證據證明女生被迫發生關係，因此以罪嫌不足，不起訴偵結。

(中時電子報)