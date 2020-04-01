世界銀行周二警告亞太新興市場受新冠肺炎疫情打擊，今年經濟成長率將較去年減少近4個百分點，若疫情引發嚴重後果，甚至萎縮0.5％而陷入衰退，讓1,100萬人淪為貧窮人口。
世銀報告指亞太地區正面對全球金融衝擊與衰退等前景。負責報告的經濟學家伊斯拉瑪吉（Ergys Islamaj）說，亞太本來從中美貿易戰中逐漸復元，但接著遭到疫情打擊，現在經濟面臨第3波史無前例衝擊。
世銀預測亞太新興市場今年經濟成長率，將從去年5.8％急速放緩至2.1％。若疫情持續到明年，今年經濟將萎縮0.5％。
至於亞太區貧窮人口，世銀認為樂觀情況下有1,100萬人脫窮，低於其原先預估3,500萬人。不樂觀情況下會有1,100萬人淪為貧窮人口。世銀貧窮定義是每天生活費在5.5美元（約166台幣）或以下。
世銀指疫情衝擊最大的，是泰國的觀光與零售業，越南的製造與紡織業。亞太區內非正式員工最受影響，但外界很難提供援助。
(工商 )
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