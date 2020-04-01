日本山梨縣、山梨大學4月1日宣布，1名未滿1歲的女嬰3月31日在心肺機能停止的狀態下，被送到山梨大學附屬醫院急救，之後確診感染新型冠狀病毒，目前有生命危險。56名醫師及患者都被列為需自主隔離的密切接觸者。

《產經新聞》報導，山梨大學校長島田真路和附屬醫院院長武田正之1日在記者會上表示，女嬰在家時便心肺機能停止，救護車上已進行插管急救，醫院做了肺部的電腦斷層（CT）檢查，為慎重起見還做了2次的病毒檢測，結果都是陽性。

據了解，女嬰的發育一直都很正常，女嬰的父母病毒檢測都是陰性，目前感染途徑不明。記者會上還指出，「從CT影像看起來，並非重症肺炎，新冠病毒應該不是心肺停止的直接原因。」醫師研判，女嬰很可能並非新冠病毒引起的肺炎。

院方在搬運、急救女嬰時，沒有懷疑是感染新冠病毒，故參與急救的人員都沒有穿戴標準的防疫裝備。包括17名醫師、18名護士在內，共有44名醫院職員都接觸過女嬰，加上當時在集中治療室裡的患者等，共有56人成為了需自主隔離觀察的密切接觸者。院方已命令44名職員停止上班2周。

(中時電子報)