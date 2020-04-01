賈靜雯是演藝圈有名的美魔女之一，宛如少女般的外表一點都看不出她已經是3個孩子的媽。未料她今(1日)就在臉書曝光一張女兒咘咘的作業圖，先是直呼真實年齡被曝光，最後又來個大反轉，被咘咘最後一句「我希望她健康」所感動。

賈靜雯與女兒咘咘感情好，她今日在臉書曝光一張咘咘作業照片，照片上只見咘咘認真地用注音一筆一畫地寫下：「我的媽媽叫做賈靜雯 她今年45歲 她長的頭髮很短 最喜歡跟我們玩 她不喜歡妹妹愛哭 她會幫我做早餐 我希望她健康」。

咘咘的童言童語瞬間萌翻一票網友，不過媽媽賈靜雯則是哭笑不得，因為「我一直跟咘咘說我才30歲⋯結果⋯⋯真實年齡被曝光了」，隨後又被咘咘的心願感動，因為咘咘最希望的就是媽媽健康。

而網友除了大讚咘咘的窩心，也被賈靜雯完全看不出年齡的凍齡外表震撼，紛紛留言「完全看不出來，以為才28歲」、「保養超好，看不出來實際年齡」、「真的看不出45歲…」。

(中時電子報)