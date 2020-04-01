百勝餐飲集團（Yum Brands）與郵輪集團嘉年華（Carnival）相繼在3月底發行公司債，反映垃圾債市場沈寂將近一個月後，投資人對投機級債券的胃納增加。

市場樂觀預期美國能度過新冠肺炎危機，投資人開始在次級市場購買垃圾債券，而部分風險較高的企業也開始發行公司債。

擁有肯德基、必勝客的百勝餐飲集團，30日發行6億美元債券，成為3月4日以來美國首家發行高收益債的公司。

全球最大郵輪集團嘉年華（Carnival）31日標售3億美元、3年期的擔保債券。就技術而言，嘉年華屬於投資級公司，但新冠肺炎導致嘉年華的業務停擺後，該公司遭信評公司列入降評觀察名單。

根據彭博巴克萊數據，截至30日，美國投機級公司券殖利率平均為9.67％，低於一周前的11.57％，不過仍比3月4日的5.64％高上許多。債券價格與殖利率呈反向變化。

此外，據標普全球市場情報/LCD（S＆P Global Market Intelligence/LCD）數據，30日S&P/LSTA槓桿貸款指數的投機級企業貸款平均價格為81.22美分，高於上周的76.23美分，不過仍低於3月初的95美分。

自3月新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延，社交距離限制造成經濟活動停滯後，投機級債券與其他風險性資產慘遭投資人拋售。美國聯準會（Fed）擴大貨幣寬鬆措施，且國會通過2兆美元經濟援助方案後，債券和貸款價格才開始回升。

聯準會日前宣布將開始購買投資級公司債，這項史無前例之舉為市場注入信心。Three Peaks資本管理公司投資組合經理人巴提烈加（Dave Battilega）表示，聯準會的行動支撐投資級債券市場，連帶帶動高收益債上漲。

(工商 )