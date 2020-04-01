新冠肺炎疫情重創金融市場，道瓊工業指數第一季創下1987年以來最大季線跌幅。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，肺炎疫情引發的美股拋售潮尚未終止，4月美股將進一步破底，形成更「持久」的底部。

新冠肺炎引發市場恐慌情緒，美股3大指數第一季季線跌幅皆達兩位數。道瓊指數季線陡降23％，創下1987年以來最大季線摔幅，並較2月觸及的波段高點重挫26％。標普500指數季線收黑20％，較2月創下的高點下挫24％。科技股雲集的那斯達克指數第一季下挫14％。

美股3月表現亦令人失望。道瓊與標普指數月線分別收黑13.7％與12.5％，創下2008年全球金融危機以來最大單月跌幅。

DoubleLine資本公司執行長岡拉克31日受訪時指出，新冠肺炎引發的賣壓尚未結束，美股將持續下探，摜破3月的波段低點。

岡拉克表示：「美股3月中觸及的低點應該會再摜破，股市已經回到阻力區，且市場運作失靈。美股恐進一步破底，形成更持久的底部。」

岡拉克將目前的股市震盪與1929年、2000年和2007年相比。他表示，在1929年股災後，美股橫向盤整將近一年，之後經濟再度惡化。

華爾街部分人士預期美國可望出現Ｖ型反彈，意即經濟在第二季嚴重下滑，第三季再快速反彈。但岡拉克認為這種預測「太過樂觀」，他預估美國2020年經濟將出現負成長。

岡拉克在3月預估，受到新冠肺炎拖累，美國2020年陷入經濟衰退的機率高達九成。

新冠肺炎引發前所未見的全球經濟動盪，標普500指數以史上最快的速度跌入熊市。標指3月23日收盤降至2,237.4點的新低水準，較2月的波段高點狂瀉逾30％。

(工商 )