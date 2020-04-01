新冠肺炎疫情日益嚴峻，4月起搭乘高鐵、台鐵、公車均需戴口罩，台南市4月9日起強制民眾搭公車都必須戴口罩，因應可能有民眾臨時未戴口罩而無法上車，台南市長黃偉哲拋出「公車司機賣口罩」構想，他說，若不宜賣醫療口罩，賣布口罩亦可，重點是要落實防疫。

黃偉哲強調，面對新冠肺炎疫情，各縣市都搶著超前部署，他不諱言「超前部署就是燒錢部署」，以台南市政府釋出200個防疫相關工作機會，即是一例，但超前部署是花一點小錢，省得日後萬一新冠肺炎疫情擴大，龐大治療費將是天價，「那才真的是燒錢！」

台南市政府配合中央疫情指揮中心公布社交距離指引以及4月9日開始實施口罩3.0措施，屆時民眾有較充足口罩存量，因此，台南市交通局宣布，9日實施搭公車需戴口罩，為期1周緩衝期，4月16日起，民眾上車如未戴口罩，公車司機視情況得以拒載，若中央祭出明確罰則，台南市政府也將針對不配合的民眾開罰。

考量目前國內疫情狀況必須提高相關防疫措施規格，因此，市府也已要求客運業者即日起在公車內置放消毒用酒精供乘客使用，預計全市392輛大台南公車4月6日前可全面設置完成。

交通局長王銘德表示，目前觀察多數乘客都有主動戴口罩習慣，但為了避免少數民眾不諳新制，即日起會在轉運站、候車亭、站牌張貼宣導公告，並請司機宣導、柔性勸導，4月9日正式上路，4月16日將要求司機婉拒未戴口罩乘客上車。此外，公車內及各轉運站也將持續加強清潔消毒，並要求各轉運站開窗通風、妥善安排排隊及座椅間隔。

(中時 )