國民黨主席江啟臣拍一部海選數位行銷科技長的影片，他巧扮諸葛亮，要「運籌帷幄，決勝千里」。從他上任不到一個月，一波波明快人事布局中，恰可看出這位最年輕的黨主席，正以「穩定中求迅速變革」的強烈意志，掌舵這家百年老店，按部就班力圖重振國民黨。

江啟臣上任後，就鎖定立院是在野黨最重要的戰場，15執政縣市是國民黨最厚實的基礎。因此一面安排黨中央人事，找來資歷、聲望、人脈及經驗俱足的「老將」李乾龍當祕書長，由李主責縣市黨部人事，輔佐串連縣市長及議長；一面結合熟識的青壯派立委同僚為骨幹，依功能、區域性分任黨內要職，一併把得力幕僚放到黨內各單位，同步調整黨團、政策會及智庫的戰力。

而今天發布的縣市黨部主委、組發會義務副主委，若非是具有實戰經驗的選舉老將，就是地方領袖或公職菁英，顯示江有意中央結合地方進行內造化、在地化及戰鬥化；文傳會義務副主委都是政論名嘴，個個具有即戰力，也具有一定網路聲量。

至於黨內各大老、縣市諸侯，江很聰明地突破傳統，以「不設副主席」避免順姑逆嫂地得罪人，同時逐一拜會，更不吝視才進用，因此黨務或改革委員會成員，都可見連馬吳朱洪韓系人士參與其間，既避開派系傾軋，也海納百川，維繫自己站穩制高點，就連處理棘手的兩岸論述，也記得把關鍵人物蘇起請入帳中。

慘敗的國民黨，重振任務艱鉅，改革千頭萬緒；雖然補選黨主席任期僅一年多，但江啟臣未來的政治路，絕不止一年多。所謂「人生比氣長」，年輕的黨主席並不氣盛，上任不到一個月正步步為營，追求政治氣長。

(中時 )