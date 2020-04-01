每家麵包烘焙店都會賣吐司，但號稱台灣第一家生吐司專門店-「一覺」日本高級生吐司，就只賣生吐司，1斤裝售價150元、2斤裝250元，而且，只有經典原味一種口味，3月底進駐台中市大墩路開店以來，無畏疫情干擾，店門口依然大排長龍，引起商圈周邊業者的注意，單日平均銷售近400條生吐司、4月份預購份額也已經爆滿的紀錄！

「一覺」日本高級生吐司專門店總監李宗明表示，其實早在去年10月就想展店，籌備半年後準備展店之際，卻正好碰到史上最慘烈的新冠肺炎疫情，但他依然充滿信心，希望用好吃的生吐司打敗不景氣、贏得消費者的青睞。日前已有網友留言表示，「一覺」生吐司可說是「吐司界的愛馬仕！」讓李宗明相當欣慰。

李宗明表示，麵包店都會賣吐司，但並不是使用高級食材，就可以做出美味的麵包。在不斷研發的這條路上，他真實感受到麵包的不可思議，同時也面臨到製作的難度；就在此時，「在日本相識的職人為我特製了生吐司，在品嚐生吐司的瞬間，受到很大的震撼與感動！」

李宗明進一步表示，一覺從食材的採購及運用獨特的知識、工法與技術，為了原汁原味呈現日本的「生吐司」，他不惜重金聘請日本專業職人擔任顧問及日本員工來台傳授技術，確保產品具有最高品質水準，將日本最道地的麵包在台灣重現！

「吐司，其實是有生命的！」李宗明強調，日本專業主廚經過數千次反覆的實作，才調配出最適合台灣的完美比例配方，展現出呈現手感晚近的絕佳口感與近乎苛求的溫度、濕度管控，毫秒無差的醒麵與發酵時間，讓生吐司一覺醒來圓滿長大；如此扎實的工法，就是要讓顧客品嚐幸福的滋味！ 在聊起當初為何會創業時，李宗明說，因為從事食品、保養品等研發工作，經常赴日參觀各種食品展，在某次造訪日本時，因緣際會第一次品嚐到「生吐司」的滋味，忍不住讚嘆：「怎麼連吐司都能做得這麼好吃！」

李宗明帶著強烈好奇心，進一步了解生吐司背後的製作過程後，發覺原來每一個製作環節的精準拿捏、每份原料的嚴格選擇，日本師傅們都傾心而執著地達到完美，因此才造就了簡單純粹，卻在口感、層次與香氣等層面，入口瞬間就打動人心的生吐司。

因為深深被生吐司的滋味，以及日本師傅全然交付自我的精神感動，李宗明決心要把美味的生吐司，與這份令人敬佩的職人魂帶回台灣，不惜砸下逾千萬重金在台中展店，讓顧客都能品嘗到用心製作的一覺生吐司；為了把這份感動分享給每個台灣人，一覺生吐司未來規劃在台灣展店20家以上。

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