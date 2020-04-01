得知翁仁賢遭槍決後，廢死聯盟在臉書寫下250字大酸政府 (圖／廢死聯盟臉書)

2016年除夕夜冷血放火活活燒死6名至親的死刑犯翁仁賢於今晚(1日)槍決伏法，死後遺體更被家屬拒領嗆「我沒有這種家人」，但廢死聯盟依照慣例PO文狂酸，痛批「死刑犯只是存在政府帳戶哩，隨時可以被提領出來」。

廢死聯盟晚間在臉書PO文「愚人節，這個國家殺掉了『小丑』」，大酸「Taiwan can help. Taiwan can also kill.」。廢死聯盟表示，宣稱逐步廢除死刑是終極目標的中華民國，在防疫有成、民意支持度高漲的時刻，選擇在今天執行死刑，挑一個大家恨之入骨，無人惋惜的惡人簽下執行令。

廢死聯盟痛批槍決不是要救民調，也不是轉移焦點，而是大有為政府的「依法行政」。廢死聯盟酸「翁仁賢想死，政府就賜他一死。槍響結束，一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著」。

文末廢死聯盟更痛批政府「死刑還沒廢除，死刑犯也沒有在街上流竄，他們只是暫存在政府帳戶裡，隨時可以被提領出來顯現國家權力的一個黑影而已」。

(中時電子報)