得知翁仁賢遭槍決後,廢死聯盟在臉書寫下250字大酸政府 (圖/廢死聯盟臉書)

2016年除夕夜冷血放火活活燒死6名至親的死刑犯翁仁賢於今晚(1日)槍決伏法,死後遺體更被家屬拒領嗆「我沒有這種家人」,但廢死聯盟依照慣例PO文狂酸,痛批「死刑犯只是存在政府帳戶哩,隨時可以被提領出來」。

廢死聯盟晚間在臉書PO文「愚人節,這個國家殺掉了『小丑』」,大酸「Taiwan can help. Taiwan can also kill.」。廢死聯盟表示,宣稱逐步廢除死刑是終極目標的中華民國,在防疫有成、民意支持度高漲的時刻,選擇在今天執行死刑,挑一個大家恨之入骨,無人惋惜的惡人簽下執行令。

廢死聯盟痛批槍決不是要救民調,也不是轉移焦點,而是大有為政府的「依法行政」。廢死聯盟酸「翁仁賢想死,政府就賜他一死。槍響結束,一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著」。

文末廢死聯盟更痛批政府「死刑還沒廢除,死刑犯也沒有在街上流竄,他們只是暫存在政府帳戶裡,隨時可以被提領出來顯現國家權力的一個黑影而已」。

(中時電子報)