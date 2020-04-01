為防堵新冠肺炎疫情在人滿為患的監獄中暴發蔓延，印尼計畫提前釋放5萬名正在監獄中服刑的囚犯。

印尼司法和人權部1日發布指令，已服刑三分之二刑期的成年囚犯和已服刑一半刑期的未成年囚犯將獲得提前釋放。符合提前釋放條件的囚犯為數約5萬人。至1日11時，已提前釋放5556名囚犯。

印尼1日新增確診病例149例，累計確診1677例。其中治癒103例、死亡157例，死亡率9.36 %。其死亡人數和死亡率均居東南亞最高。

(中時 )