防疫 印尼擬提前釋放5萬囚犯 23:122020/04/01 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼雅加達市郊一處監獄。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防堵新冠肺炎疫情在人滿為患的監獄中暴發蔓延，印尼計畫提前釋放5萬名正在監獄中服刑的囚犯。 印尼司法和人權部1日發布指令，已服刑三分之二刑期的成年囚犯和已服刑一半刑期的未成年囚犯將獲得提前釋放。符合提前釋放條件的囚犯為數約5萬人。至1日11時，已提前釋放5556名囚犯。 印尼1日新增確診病例149例，累計確診1677例。其中治癒103例、死亡157例，死亡率9.36 %。其死亡人數和死亡率均居東南亞最高。 (中時 ) #釋放 #囚犯 #5萬 #印尼 #提前 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國情侶出關 低調離開花蓮 04:102020/03/30 生活新聞 提前掃墓人次減半 連假估少8成 04:102020/03/30 地方新聞 集邦：半導體、記憶體後市看淡 04:102020/03/31 財經要聞 疫情衝擊 101購物中心砍營業時間 04:102020/03/31 產業．科技 神旺飯店改建計畫提前 04:102020/03/31 產業．科技 5萬元債務談判釀槍擊1死1傷 04:102020/03/31 地方新聞 印尼總統宣布 國家進入公衛緊急狀態 17:152020/03/31 國際 印尼擔心新冠病毒擴散 釋放3萬囚犯 20:002020/03/31 國際 英國4月中旬前將每日檢測人數倍增至2.5萬人 16:572020/04/01 國際 陸發債趕進度 Q1新增地方債完成提前下達額度的8成 17:492020/04/01 財經 國際熱門新聞 油價崩跌 大陸買家狂掃貨 - 國際 警察忙翻！不顧全球3萬人喪命 歐洲人瘋狂開「新冠」趴 - 國際 口罩拚外交！金融時報：台欲捐歐美千萬口罩 恐激怒陸 - 國際 義大利「致死率超過10%」全球最高！「3大關鍵」曝光 - 國際 受夠美呼吸器搶購大戰 紐約砸4.25億向陸買 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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