新冠肺炎疫情打擊影城票房，3大影城龍頭業績狂跌8至9成，台北市、新北市電影戲劇商業同業公會等4電影公會，透過立法委員林楚茵向文化部提出陳情，台北市電影戲劇商業同業公會總幹事宋文卿1日表示：「不能先不救就倒了，政府有方案最好，希望能來支持跟協助影城，下周會有明確請求支援的項目，政府如何回覆我們再變通。」

因為疫情間各公會無法集合開會，公會透過書信發函詢問每位會員，花了一周以上的時間研擬出這份陳情書，宋文卿說：「我們是站在服務每個會員的立場才會發函詢問，然後各戲院勾選，看大家傾向是否贊成，了解心聲後，最終目的是協助影城。」

陳情書提到「對電影映演業者之重大衝擊造成營運之困難及可能成為防疫漏洞之隱憂，促請政府命令短期歇業」，包含其他相對應項目，全台110家影城中共有79間同意、19間不同意。

台灣最大的連鎖影城威秀影城屬同意單位，公關經理李光爵表示，隨著疫情升溫，雖然影院都做好防疫，但還是怕成為防疫漏洞，若確診案例曾造訪電影院，肯定會讓消費者喪失信心，所以希望在憾事尚未發生前有所動作，待這次疫情消退後，再歡迎觀眾安心進戲院看電影；同立場的秀泰影城公關Emily則表示，因為美國疫情爆發，大片都撤檔移檔，因票房為唯一收入，訴求是希望政府有紓困方案提供戲院，「我們是本土企業，不希望收起來。」

而喜樂時代影城為不同意方，總經理程立？表示，最大的反對原因是政府已有步驟的進行防疫，防疫做得不錯，還不到歇業地步，若放無薪價，擔心老員工的生計，有非商業考量，倘若真的該歇業，喜樂時代亦會配合。

(中時 )