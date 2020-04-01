溫布頓網球賽受疫情影響 決定取消 23:172020/04/01 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 溫布頓網球賽受疫情影響決定取消！圖為2019年7月羅馬尼亞選手Romania's Simona奪冠高興的舉起獎杯。 （美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 溫布頓網球公開錦標賽因受到新冠肺炎疫情肆虐影響，1日宣布取消。 德國網球協會副主席霍爾多夫日前即預測，原訂6月29日至7月12日舉行的溫布頓網球賽將取消。他說，溫網賽事無法延至秋天，因為到時候草地賽場會太濕。 日前，法國網球協會宣布，原訂5月24日舉行的法國網球公開賽將延至9月20日舉行。由於時間就在美國公開賽結束後一周，網壇為之震驚。 (中時 ) #疫情影響 #取消 #溫布頓網球賽 #決定 #溫布頓 也許您會感興趣 推薦閱讀 大專棒聯》U18MVP余謙想旅外 疫情影響也喊卡 14:342020/03/28 體育 粵商撐過疫情 難捱訂單取消潮 04:102020/03/30 焦點新聞 《傳產》疫情影響企業增租與擴編 Q2租賃需求恐下滑 11:422020/03/30 財經 《鋼鐵股》疫情影響需求 唐榮同步降不鏽鋼價 12:162020/03/30 財經 受疫情影響 新北中和潑水節改成online！ 14:042020/03/30 政治 《光電股》疫情影響，東貝年報估延至4月30日前公告 17:392020/03/30 財經 疫情影響養殖漁業 漁業署祭紓養、延養補助今開始申請 23:132020/03/30 生活 疫情影響國際設備生產不及 獼猴滑梯延期 10:032020/03/31 生活 《電腦設備》不受疫情影響 華擎伺服器還有追單 16:142020/03/31 財經 NBA》新冠疫情影響 90％球員領不到一半薪水 11:242020/04/01 體育 國際熱門新聞 油價崩跌 大陸買家狂掃貨 - 國際 警察忙翻！不顧全球3萬人喪命 歐洲人瘋狂開「新冠」趴 - 國際 口罩拚外交！金融時報：台欲捐歐美千萬口罩 恐激怒陸 - 國際 義大利「致死率超過10%」全球最高！「3大關鍵」曝光 - 國際 受夠美呼吸器搶購大戰 紐約砸4.25億向陸買 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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