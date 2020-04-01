溫布頓網球公開錦標賽因受到新冠肺炎疫情肆虐影響，1日宣布取消。

德國網球協會副主席霍爾多夫日前即預測，原訂6月29日至7月12日舉行的溫布頓網球賽將取消。他說，溫網賽事無法延至秋天，因為到時候草地賽場會太濕。

日前，法國網球協會宣布，原訂5月24日舉行的法國網球公開賽將延至9月20日舉行。由於時間就在美國公開賽結束後一周，網壇為之震驚。

(中時 )