四川石渠縣發生5.6級地震 震源深度10公里 23:192020/04/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四川石渠縣在4月1日晚發生淺層地震。(取自東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國地震台網通報，四川甘孜州石渠縣今（4月1日）晚8時23分發生芮氏地震規模5.6級地震，震源深度10公里。據地震台網報導，震央附近人口稀少，周邊5公里平均海拔4661米。 適逢涼山西昌市發生森林大火，多名消防相繼犧牲，地震消息在微博發布後短短15分鐘就有近千名網民報平安、留言祝福，「天佑四川啊，四川真的太難了」、「願平安無事」、「真是糟糕的一年」。 (中時 ) #地震 #四川 #公里 #平安 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 22:572020/03/28 社會 台中泡湯養生之旅 到谷關車票只要10元 12:142020/03/29 生活 101前董座林鴻明違反證交法判刑10年 最高法院撤銷 11:032020/03/30 社會 連假來了 全聯熱咖啡限時折10元 零食買1送1起 19:282020/03/30 消費 大陸地震局推出疫期中小學生地震安全知識 20:392020/03/30 兩岸 雲縣府籲寺廟暫緩遶境辦桌 避免群聚感染 16:332020/03/31 社會 太缺德！新化水溝遭偷倒10噸廢油泥 1小狗受困 21:022020/03/31 生活 寫1012封信給癌逝妻！深情夫「此生再不許願」：用一輩子告別 23:542020/03/31 生活 防群聚感染 雲縣府籲寺廟暫緩遶境辦桌 04:102020/04/01 地方新聞 疫情期堅持營業商場 北京祭補貼最高50萬人幣 04:352020/04/01 兩岸 兩岸熱門新聞 醫用口罩急缺 美拒絕陸製KN95有政治考量？ - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 諾獎得主：按現在速度 一個月內半數美國人染疫 - 兩岸 鍾南山：全球新冠疫情預計4月底轉折向下 - 兩岸 劣質新冠試劑失顏面 陸收緊抗疫物資出口 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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