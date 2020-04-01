中國地震台網通報，四川甘孜州石渠縣今（4月1日）晚8時23分發生芮氏地震規模5.6級地震，震源深度10公里。據地震台網報導，震央附近人口稀少，周邊5公里平均海拔4661米。

適逢涼山西昌市發生森林大火，多名消防相繼犧牲，地震消息在微博發布後短短15分鐘就有近千名網民報平安、留言祝福，「天佑四川啊，四川真的太難了」、「願平安無事」、「真是糟糕的一年」。

(中時 )