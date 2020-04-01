圖為早先立法院開會畫面，當時還沒有「社交距離」規範，已有不少與會者自發帶上口罩了。(記者季節/攝)

台灣口罩產量日增，已達每天1300萬片，為此疫情指揮中心宣布，每位民眾口罩購買數量上限，由7天3片增為14天9片。蔡英文總統昨則表示，將捐贈1千萬片口罩予新冠肺炎疫情嚴重的歐美。然而回想一下，政府在1月宣布禁止口罩出口時，行政院長蘇貞昌曾告訴我們理由是：「能夠自救才能救人」，那麼如今我們已經達成「救人」的前提「自救」了嗎？國內對口罩的需求滿足了嗎？，由苦苦排隊的民眾來看，顯然尚未達成。

乍看14天9片口罩對一般上班族而言勉強夠用了，然而重點是能否買到。根據4月1日的資料，目前整個台澎金馬地區共有6613家藥局和衛生所有販售口罩，而我們的總人口有2300多萬，若要達成14天9片口罩，每家藥局必須一天販售2200多片口罩，才能符合。

但目前政府每天只給每家藥局配送600片成人口罩、200片兒童口罩，加起來才800片，儘管口罩數量不足的藥局可申請增加配送，但額度是7天增加2100片，也就是1天300片，即使如此，每家藥局一天口罩販售量僅1100片，距離2200百落差尚大，在都會區每天都可看到民眾大排長龍買口罩，還常常買不到。

即使上網預購，政府目前每一波釋出給網上預購的口罩數量是7天700萬片，以現在每家藥局每天都申請販售最大量1100片口罩來計算，14天下來網路和藥局提供販售口罩的總量總計也就1億1584萬200片，除以14天9片的購買上限，也就只能讓1287萬國人買到口罩。這個量夠嗎？除非有一半的國人2周內都可以足不出戶，或仍有大量庫存口，顯然這樣的口罩販售量並不夠。

更重要的是，表面上口罩產量增加了，但交通部開始要求民眾搭大眾運輸工具須戴口罩，且規定應維持「社交距離」，否則也要戴口罩，口罩需求還會增加。如果政府不加大釋出口罩，國人需求無法滿足，就無法達成「自救」，但政府卻決定要向外「救人」了，難道是要民眾「逆時中」不遵守戴口罩的規定？或是要他們乾脆通通休無薪假待在家算了？

(中時 )