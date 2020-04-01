內政部長徐國勇近期行事低調，但碰上新冠肺炎防疫提升，還是卯足全力，親上火線拍攝防疫動茲動，跟內政部替代役男合拍影片宣教，完全沒有違和感。

徐國勇上任以來凡事全力以赴，為了達成使命，遇事幾乎第一時間都能見著他的身影，機場防疫現場有他、南方澳斷橋現場有他、表揚員警破案有他、爭取員警電擊槍有他、爭取廠商捐贈防疫物資也有他。

在清明連假前夕，徐國勇也撩落去，跟替代役男合拍宣導影片，呼籲民眾連假在即，防疫無假期！大家出門在外透透氣之餘，也要時時提醒自己不忘防疫！

徐國勇說，打噴嚏、咳嗽時要用手肘衣袖遮住口鼻，擋住飛沫，衛生又有禮貌；用餐前、出外回家後都要記得肥皂洗手，保護自己及他人；出門在外，盡量保持社交距離，室外至少1公尺、室內至少1.5公尺；若不能維持，請記得戴上口罩！怕光說不夠，徐國勇還演給你看，看過影片，就知道如何保護自己。

(中時 )