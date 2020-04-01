美50州各自為政，瘋搶呼吸器

美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)在記者會上宣稱，該州疫情將在3周內到達頂峰，病毒檢測度速創下歷史。最近一天內檢測了1.8萬多人，但其中有9298人新冠病毒檢測呈陽性。這使得紐約州確診總數達7.6萬例，已超過湖北成為全球疫情最嚴重的地區之一。

綜合外媒報導，紐約州長科莫有一位在CNN擔任主播的弟弟也被檢測出陽性反應。他在記者會上除了透露病毒檢測人數快速增加之外，還長吐槽美國聯邦政府說，美國聯邦政府的物資分配不均、效率低下， 50個州都在搶醫療物資，簡直是大拍賣搶貨。紐約州好不容易從中國大陸買到呼吸機，聯邦政府還來找麻煩，聯邦緊急事務管理局本該擔任分配工作的，卻反而跟著各州起哄競相抬價搶貨。

科莫說，紐約州一天內對18718人進行病毒檢測，其中9298例呈陽性，疫情的發展令人憂心，大約3周內確診人數會達到最高峰。此外，紐約州正在自主開發抗體測試。

稍早前有美國專家指出，最壞的情況下，美國可能有半數的人會感染新冠病毒，媒體指出，若按紐約州檢測的陽性比例來看，如果其他州的情況惡化到與紐約相近，確實可能會有半數美國人感染新冠病毒。

到4月1日晚間的最新疫情數據顯示，美國已有19萬確診病例，而人口僅1954萬的紐約州累計確診就高達76049例，超過湖北（總人口6000萬）累計確診人數，成為全球疫情最嚴重的地區之一。

(中時電子報)