高雄市長韓國瑜在總統大選敗選，有些韓粉傳訊息給他認為「選舉不公」、「作票」，請挺韓名嘴陳揮文主持公道，挺韓名嘴陳揮文認為，到現在都快3個月了，還在講，因此反嗆。曾任電視劇務、現場指導、導播的李旼則要求陳向韓粉道歉。

陳揮文日前在廣播節目直言，韓粉到現在還在講「選舉不公」、「作票」，難道韓國瑜是笨蛋嗎？國民黨是笨蛋嗎？票數差這麼多，沒有人會相信大選中有作票或是作弊的問題。「這群韓粉繼續相信沒關係，但不要再來煩我！離我遠一點！」

李旼在「貝勒爺與涓格格」臉書粉專發文指出，，韓粉瞧得起你，因為選前你也的確發言力挺過韓國瑜，選舉結果韓粉覺得委屈，找上一些名嘴，卻沒一個說出能撫平韓粉忿顢心情的話，但也沒一個名嘴說不要找他、不要煩他、離他們遠點！只有你！韓粉認為不公，舉出很多例子，名嘴們哪一個解釋過了？給出個令人口服心服的說法？沒有！

李旼坦言，陳揮文若認為韓粉舉出的例子不對，哪裡不對？好歹給個答案？你發個鳥脾氣就算啦！選前夸夸而談，說韓國瑜氣勢高漲，鐵定會贏，是不是你說的？我們信了你！可你說過外界的氛圍不對、年輕人傾向民進黨、反送中是催化劑...等，你說過一句沒有？你提醒過一句沒有？韓粉在同溫層裡聽你們的一面之詞，現在輸了，道過一次歉沒有？我要求你，向千千萬萬支持過你的韓粉道歉！

網友出面緩頰說：「陳揮文說的有錯嗎？國家機器都在他們手裡，你能如何？都嘛是狗吠火車，都什麼時候了，人家拳頭大，又能玩。不要再講了，沒有用，只會更傷。」、「息怒啊～我是鋼鐵韓粉，我長期聽揮文節目，他是挺韓的。」

(中時電子報)