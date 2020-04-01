租屋最怕遇到惡房東，相反地，出租最怕遇到惡房客。三重一位新手房東，見2位20歲出頭的嫩妹苦苦哀求沒地方住，一時心軟將一間家庭式套房租給她們，沒想到竟是租房夢魘的開始。2人不但租金遲繳，還將房間弄得又髒又亂，甚至讓房東在閣樓發現一鍋不明物體。

這位新手房東在臉書《爆怨公社》上發文表示，才剛開始租房人生就遇到令人火冒三丈的鳥事。原PO表示有2名20出頭的年輕女性在三、四個月前到她位於新北市三重的租屋地點找房，當初很可憐地說是「房東很怪」被趕出門，讓原PO一時心軟，將一間2房一廳一衛浴的家庭式套房，以一個月16,000元出租給她們。

原PO指出，2位女生有一位有工作，平常沒在租屋處，但另一位女生在這期間，一個人卻把到處弄得髒亂無比。舉凡將貓砂亂丟，讓整間屋子臭得薰天，還將垃圾直接丟在樓梯縫中。不僅如此，2人從租的第一個月起就遲繳房租，到後來竟還直接說「付不出來」。

近日，由於房租一再欠繳，原PO決定要求她們退租搬離，扣掉訂金後，還退給她們2000元，但當她一下樓卻當場傻眼，已經講好垃圾要自己帶走，2人卻直接將大包小包的垃圾丟在門口。

這位新手房東在臉書《爆怨公社》上發文表示，才剛開始租房人生就遇到令人火冒三丈的鳥事。（摘自臉書：爆怨公社）

在清掃她們房間時，迎來的景象更讓原PO一肚子氣。原PO指出「床底下都是貓毛、雞骨頭、打火機和保險套袋子；浴室更誇張，不管是污垢、黃垢、累積的頭髮還是那乾了又濕濕了又乾的衛生紙。」最後，竟在閣樓內找到一鍋不明物體，細看才發現是「廚餘」。

這些都讓原PO表示「很想拍下來，並公布她們是誰！」在經歷這麼難堪的租房體驗後，原PO希望當事人若能看到這篇文，歡迎找她來辯論，最後又氣又無奈地說「妳還欠我一句道歉」。

(中時電子報)