堪稱路版「N號門」，大陸浙江省嘉興中院二審宣判一起特大販賣淫穢物品案。此案涉案平臺為全國破獲的最大色情直播聚合平臺，其聚合110多個淫穢色情直播平臺，會員在直播模組中可以觀看上百個淫穢色情平臺的直播表演。

2019年12月6日，浙江省嘉興市南湖法院一審認定4名被告人構成販賣淫穢物品牟利罪，判處被告人陳佳雄有期徒刑13年；判處被告人周安達有期徒刑12年；判處被告人郭新涯有期徒刑10年，；判處被告人葉皓有期徒刑3年，緩刑4年。

判決後，4名被告人均提起上訴。現嘉興中院二審認為，原判定罪和適用法律正確，審判程式合法，綜合考量4名上訴人的犯罪事實與情節，判處刑罰適當，因此裁定駁回上訴，維持原判。

這起案子也是大陸「掃黃」辦公室、公安部聯合掛牌督辦案件，入選全國「掃黃」十大案件。

2018年3月，嘉興市公安機關發現，一款名為「Max」的手機App軟體，聚合110多個淫穢色情直播平臺，存儲了許多淫穢色情視頻。其通過層層發展代理、招攬使用者購買會員卡密(類似於手機充值卡)的方式非法牟利。會員在直播模組中可以觀看上百個淫穢色情平臺的直播表演，也可以點播淫穢色情視頻，案件涉及人員眾多，涉案金額巨大。

2018年4月12日，公安專案組出動300多名警力分赴福建、上海、廣東等20個省市，對首批已查明身份平臺代理人員開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人200餘人。

但首次收網後，該平臺仍不知收手，繼續大肆發展代理，並不斷在微信、QQ、微博等社交軟體中推廣淫穢色情App。

於是，專案組繼續對案件開展深挖，發現了平臺的組織者和管理者在柬埔寨西哈努克港。經過幾次踩點，2018年8月24日，工作組會同柬埔寨警方對嫌疑人藏匿的住所開展抓捕。

一舉抓獲涉案平臺負責人陳佳雄（男，1981年2月出生，福建廈門人）等18名犯罪嫌疑人，成功擊毀盤踞境外，利用網路傳播淫穢物品牟利的特大犯罪集團。

(中時電子報)