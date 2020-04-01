陪伴台北人長達30年的誠品敦南店即將在5月31日熄燈，書店3/26到4/15舉辦最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」，與全台30家出版社合作蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起、每日一折好物，書迷們別錯過！把握機會好好回味誠品敦南店的最後回憶。

誠品敦南店3/26到4/15舉辦最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」，與全台30家出版社合作蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起、每日一折好物推薦等超值優惠。

誠品表示，呼應誠品敦南店以人文藝術書店發跡的特色，此次「敦南晒書節」推出眾多重量級藝術書籍，超值的回饋價格，等著大家來挖寶。誠品秉持著將珍藏好書與讀者共享的心意，將以優惠價格，帶給愛書人一輩子受用的珍藏書籍。

【2020 敦南晒書節】

時間｜3/26-4/15 11:00-21:00

為維護展場品質，最後進場時間 20:30

地點｜誠品敦南店B2 藝文空間

※溫馨提醒：逛展開心也要做好防疫工事，記得將口罩戴好戴滿，保護自己也保護一起買書的書迷朋友們。

※溫馨提醒2 ： 因疫情關係，場內人數有控制，人多時需排隊等候入場。營業時間到9點，請盡早到店參觀選購，以免向隅無法入場。

(中時電子報)