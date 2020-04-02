小蠻、邵翔今年2月西洋情人節前夕登記結婚，兩人在全新自製電影《男盜女很賊》中迸出愛的火花，現實生活兩人也假戲真做，殺青後在家中上演求婚戲，邵翔為了求婚，將六位數festaria雙星鑽戒藏貓砂中，小蠻回憶「那晚邵翔一如往常打電動，12點他把我喊去客廳，說貓砂裡有怪東西，我以為貓怎麼了，結果貓砂裡藏了戒指，當下傻住，問他認真的嗎？」小蠻繼續說「我竟也沒回他I Do，只說不然勒」。

其實邵翔在戲中向小蠻求婚7、8次，她感動說「雖然是戲，但給我的情感很真實，最後一個鏡頭他竟然用邵翔本人的語調，我就哭了」。談及求婚過程，邵翔笑說：「婚戒藏貓砂是一個挖寶的概念，希望小蠻把寶物找出來，當天我還準備兩支手機偷錄整個過程，好險小蠻當天的睡衣沒有太醜」。小蠻則是感動說：「雖然是在爆笑哏下答應結婚，但謝謝邵翔把這件事放在心上」，當天還自備兩支手機偷錄，被虧「根本職業病上身」。

《男盜女很賊》由導演朱峰執導，邵翔、小蠻、阿喜、王為、邱逸峰、張銘杰、陳幼芳共同主演，兩人有場裸半身壁咚的戲，為了這場裸戲，邵翔想辦法降體脂，前兩天斷鈉不吃鹽、不喝水到當天，小蠻則說：「為了這場戲邵翔幾乎沒進食，那三天他整個人虛了下來，上戲時，我得拿著電擊棒被他壁咚，他一方面要記得動作，一方面又怕電擊棒電到他和我，他那場戲很忙，也很辛苦，很心疼他」。5日晚間9點緯來電影台全台首播。

邵翔在電影《男盜女很賊》中多次向小蠻求婚，殺青後「假戲真做」順利成功求婚。（緯來電影台提供）

邵翔在電影《男盜女很賊》中特地鍛鍊身體。（緯來電影台提供）

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