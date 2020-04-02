演藝圈哪一組閨蜜最嗆辣？當大小S、范曉萱、阿雅稱自己是第二，絕對沒人敢稱第一！相知相識超過20年的四姐妹，這會兒要展開一段前所未有的瘋狂之旅啦！從4/4起中天綜合台每周六晚上8:00推出的新節目《我們是真正的朋友》將記錄她們旅途中點點滴滴，有爆笑有眼淚，如果你喜歡真性情的她們，千萬別錯過！

大小S、范曉萱、阿雅四姐妹的友誼將在《我們是真正的朋友》展露無遺。(圖/由中天綜合台提供)

從學生時期就認識的四個姐妹淘，各自在演藝圈闖出了一片天地，中間經歷了出道、爆紅、新聞不斷及結婚生子，20年過去了，她們身邊的人事物已全然改變，但不變的是彼此建立起的深厚友誼。這次將在中天綜合台上檔的《我們是真正的朋友》，就是主打這組閨蜜在旅行途中自然不做作的互動，設計劇情、尬聊等太刻意橋段，對善於脫稿演出的她們全然無用，小S機靈辛辣的吐槽、大S的神經質個性、范曉萱溫柔帶點酷酷特質、阿雅的古靈精怪，將在節目中展露無遺。

看膩了set好的節目情節嗎？那麼真實不做作的四姐妹瘋狂之旅，將會帶你度過超級舒壓的時光！

(中時電子報)