病毒肆虐疫情延燒也重創全球經濟，許多行業在這波災難中損失慘重部分店家甚至關門大吉。許多人面臨歹運的時候都會到廟裡祈福、祭改，除了常見的請神明補運、蓋運、拜斗、點燈、過平安橋、過火、求平安符等，最特別的當屬朝天宮的「蓋鐘」、南鯤鯓代天府的「坎運箱」。

媽祖跟王爺公的神威遠播，許多信徒自然也把所有疑難雜事求他們幫忙。朝天宮表示民眾若要「蓋鐘」，首先要點燃3柱香，誠心擲筊請示媽祖，連得3次聖筊才能把寫有八字、姓名、願望的紅紙貼在鐘內，大部分民眾紙上多寫消除官司、病痛、天災、災難；或是祈求平安、婚姻等，不過廟方每年都匯清洗大鐘屆時紅紙也都會被清除。

而南鯤鯓代天府的「坎運箱」據說已經有3百多年歷史。廟方表示「坎運箱」建廟就有了，信眾也是紅紙寫上姓名、八字後，放入木雕的「坎運箱」中，再安奉五府千歲殿神龕內祈求千歲爺保佑。

(中時電子報)