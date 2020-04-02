弗萊德曼父子性侵男童案，在2003年被拍成《追捕弗萊德曼家族》紀錄片，入圍奧斯卡。(達志影像)

判決出爐就等於得出真相嗎？80年代美國某上流地區發生一起男童集體性虐案，嫌犯是執教超過30年的當地教師阿諾德弗萊德曼，次子傑西則被指為共犯，多年後此案被導演Andrew Jarecki拍成紀錄片，還入圍了奧斯卡，然離奇的是，眾人看完此片不是恍然大悟，而是一致對判決結果產生空前的困惑…

‧私人影帶佐證 弗來德曼家族吐心聲

紀錄片《追捕弗萊德曼家族》以真實案件佛萊德曼父子猥褻男童事件為基礎，特別的是，除了已逝的阿諾德沒親自入鏡外，阿諾德家大哥大衛、嫌犯傑西甚至弗萊德曼太太都現身說法，連他家的私人家庭影像都被當作「證據」收錄，當年大衛拿攝影機記錄下從案發到父親、弟弟入獄期間，家人的相處及個別行為、想法，導演更找到數名被害者、主事警察受訪，試圖呈現事件全方位角度，然卻發現離真相越來越遠。

‧上流社區敦厚良師 私藏男童色情讀物

阿諾德弗雷德曼是知名大學出身的高知識份子，畢業後他在長島的富裕上流區當學校老師，課後加開鋼琴、電腦家教課程，本身育有三個兒子的他，是眾人皆知的良師慈父，執教30年來受到家長們完全的信任，然1984年，警方攔截到一個從荷蘭寄給阿諾德的可疑包裹，裡頭裝著以青少年、男童猥褻圖文為主題的限制級雜誌，在保守的年代，這讓執法單位警鈴大作，認為他很可能對孩子們不利。

警方擔心打草驚蛇，出手相當小心，先是扮成郵差送件，直到阿諾德簽收、確定是他等待中的包裹後，才帶著搜索令重返他家搜查，阿諾德原本對收受限制級包裹打迷糊仗，直到警方說出「假郵差陷阱」，他才承認，但表示僅持有一本，然警方卻在他工作室的角落，起出多封與「荷蘭同好」的交換通信及大量戀童癖取向圖書，在上銬帶走阿諾德時，他的大兒子大衛回家撞見這幕，歇斯底里阻擋警方及媒體拍攝，甚至一度將內褲戴頭上，好轉疑眾人注意力，而讓他更崩潰的是，警方不但帶走爸爸，還把他弟弟傑西一併逮捕，理由是警方已先行取得部分證詞，指稱擔任課堂助教的傑西為共犯，在性侵男童時甚至使用了暴力脅迫。

而此案第一時間被媒體曝光，不僅孩童家長驚愕，全國民眾都感到憤怒，全案審判從頭至尾都被報導並且受到高度關注，也讓民眾的情緒從憤怒、不恥，終究變形成了對弗萊德曼家的「全面獵巫」…

(中時電子報)