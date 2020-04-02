在美國疫情緊張之際，國際名導吳宇森的妻子牛春龍，卻因腦中長了個乒乓球大小的瘤，進醫院開刀，雖手術順利完成，但有部份瘤壓到血管，還有殘餘，原本就喜歡掌廚的吳導，更勤於當煮夫，替老婆補身體，希望她快速復原。

牛春龍2個月前感到頭痛、頭暈，坐在椅子上差點跌倒，她立刻用手扶桌子，才穩住身體，那次經驗非常恐佈，而經過MRl（核磁共振）照射後，發現腦中有一顆乒乓球大小的瘤，因此美國腦科名醫DR·KELLEY安排3月5日，也就是吳宇森夫婦結婚44週年那天動手術，後來醫生當天沒時間，改延後一星期，正好撞上美國疫情正式大流行，要求民眾居家隔離，但他們不得已，還是要上醫院。

醫院透過中文翻譯，讓牛春龍了解腦瘤的各種相關的專業名詞，她聽得一知半解，仍擔心手術存有風險問題，由於延後開刀，夫妻倆才有機會浪漫的慶祝結婚44週年，吳宇森以紅酒、牛春龍以茶代酒乾杯，互祝「健康」，恩愛丶關懷，盡在不言中。

吳宇森夫婦相當寵2愛犬，開刀前將牠們送到寵物旅舘。(圖／牛春龍、倪有純提供)

吳宇森得知太太的病情後，非常焦慮。牛春龍說，她因頭痛，姐姐看到她不斷的在擦台灣的薄荷棒止痛，叫她趕快到醫院照MRl，很快找到頭痛原因，她的醫生DR·KELLEY是全球最有名的腦腫瘤科專家。牛春龍在確認長了腦瘤後，坦言還是很恐慌、非常的害怕，因為手術中途還是可能會有腦中風或腦溢血的突發狀況，直到有一天，她把心打開，去看生死問題、面對，就平靜了。

而慶結婚44周年的那一餐，對夫婦倆是非常特別的一餐，萬一手術狀況不好，那就是最後午餐，當時吳導一直笑不起來，他很緊張，又不知開口說什麼；牛春龍則已放下，兩人不敢碰觸瘤或癌的敏感話題，只默默低頭吃飯，整間屋子靜悄悄的，什麼話都沒有說，吳導頻頻為太太挾菜，一餐飯在互相乾杯，互祝「健康」、也祝全球人類「健康」下結束。

(中時電子報)