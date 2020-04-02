國際名導吳宇森妻子牛春龍日前在美國動腦瘤手術，雖然順利完成，但她也坦言術前很恐慌、害怕，不過她仍樂觀面對，而最近回診時，醫生檢視術後狀況露出笑容，讓夫妻倆寬心不少。

還在復原期的牛春龍，本來是夜貓子，現也改變作息，每天晚上準時睡覺，醫生表示腫瘤有點太靠近血管，若完全去除，風險非常大，因此仍要持續追蹤。牛春龍術後已2週，頭皮仍感覺麻麻的，但症狀每日有減緩，最近回診，醫生也有笑容，讓夫妻倆寬心不少。

牛春龍手術後恢復良好。(圖／牛春龍、倪有純提供)

吳宇森夫妻鶼鰈情深，牛春龍透露，她第一次對死亡感到害怕，是2011底發現吳宇森得淋巴癌三期，那是她首次刻骨銘心面對死亡，雖已是十年前的往事，她仍清楚記得她非常的驚恐和慌亂，非常害怕失去至愛。

而她第一個想到的是，需要現金救夫，在困境時，只有自己才能幫助自己。她立刻決定賣掉北京唯一的房子，也管不了以後沒有房子住的問題。後來吳導在台灣的三軍總醫院治療，經過數次詳細的溝通，了解優秀的醫院團隊才放下，讓自己充滿正能量。

這次輪到她開刀，因為美國疫情非常嚴重，已警告居民要自動隔離，她看到醫院非常積極的清掃、仔細大消毒，也豎起大姆指，醫院只准一人進入探病，牛春龍在3月12日早上5點到醫院報到，手術成功推出病房時，吳導已在外守候多時，兩人眼神交會的那一眼關愛，盡在不言中。

至於她消除開刀恐懼的方式也相當智慧，她找一位遠距好友，只跟他說一半病情的嚴重性，要好友不要問細節，她用生病以外的話題，讓自己轉移注意力，足足聊聊了三天早上，等她出院後，才輕描淡寫的說已開完刀回家了，而因為在非常時期，所以只住院一天，就立刻辦出院。

回家後，吳導看到夫人的尊容，嚇了一大跳，「哇！怎麼腫得像猪頭。」牛春龍倒也樂觀，認為每個人生命的歷程，就是自己這一生的功課，「我的功課就是要幫吳導最愛的導演工作圓滿。」因此她不忘協助老公完成拍攝新版《諜血雙雄》的夢想，至於有其他想做的嗎？她幽默說，「反正已經過了一關了，MRl照的清清楚楚的，咖啡多喝兩杯打發餘生。」

(中時電子報)