新冠病毒在美疫情日益嚴峻，前線醫療不僅人力吃緊，連個人防護的相關物資時傳缺乏，但美媒爆料指出，美國已有多名醫師因對外透露醫療器材不足的訊息而遭開除，讓不少網民認為此舉和當初陸警方指控「吹哨者」李文亮醫師散播謠言並提警告，不准醫療人員透露真相的行為有何差別。

美國抗疫前線醫療物資大缺，醫療人員透露甚至有人不得不將萬聖節套裝拿來出來暫用。

美財經媒體指出，在美國華盛頓州有一名急診醫生因為向媒體提到了防護裝備不足的問題而被開除，而在芝加哥也有一名護士在電子郵件中向同事透露想戴上防護效果更好的口罩而被開除；而在紐約，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health system）警告員工，若在沒有授權之下向媒體連繫，將面臨開除風險。

華盛頓州護士協會發言人舒伯特（Ruth Schubert）表示，院方要箝制護士與其他醫療人員發言，完全是為了維護自身形象，「根本令人髮指」，並表示正在照顧新冠肺炎病毒的醫療人員們，「必須要有能力向大眾說明醫院內部現況如何」，如此才能鼓勵外界願意捐助相當需要的醫療物資，特別如口罩、面具以及防護衣等個人防護設備，以防與病人以及醫療人員的家屬交叉傳染。

報導也指出當初大陸醫生李文亮在12月就在微信群組指出恐有不明疾病出現，但被警方指控散播謠言並要求簽署訓誡書，最後李文亮醫生也死於新冠肺炎，才引起大眾關注。

哈佛大學教授寇恩（Glenn Cohen）也認為，醫護人員能夠表達自己的恐懼和憂慮是件好事，特別是當這麼做可能會改善自己的防護條件時；而醫院下「封口令」很可能是為了保護自己的聲譽，畢竟醫療人員只要說出他們沒受到適當保護，大眾肯定將怒火指向醫療系統。

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK — Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020

報導指出，在新冠病毒全球大爆發後，許多外科人員、護士與其他醫療人員在社群媒體上表達個人防護器材嚴重缺乏的憂慮，有些貼文甚至轉傳上千次，並附上「#給我個人防護配備」等標籤，並指出雖然隱私權法律禁止揭露個別病人的情況，但並未禁止討論整體工作環境。

It’s hard to come to grips with the fact that #WhenCoronaVirusIsOver some of us in healthcare will not be standing. And to think that is partially due to a lack of #PPE is infuriating. #GetMePPE pic.twitter.com/id5rrHoQFH — Joseph Sakran (@JosephSakran) March 29, 2020

對此，院方也有不同看法，如紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health system）發言人就表示，醫療人員相關對外發言的政策是為了保護病人以及員工的保密性，「因為涉及的資訊必須前後一致，這對我們員工是最佳利益」。

(中時電子報)