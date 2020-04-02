為期4天清明連續假期即將到來，儘管目前新冠狀病毒肺炎疫情持續升高，仍有許多人堅持要回鄉掃墓，利用假期與親朋好友相聚、聯絡感情。說到出遊，一般人都知道出國旅遊要投保旅平險，因為擔心在國外萬一發生什麼突發狀況，有保險比較安心，至於在國內旅遊時，投保旅平險的比例卻是少之又少，這是為什麼？以下小花平台提出專業保險觀點提醒你，不論是國內或是國外旅遊，投保旅平險一定不可少！

經常在國內旅遊者趕緊將自身保障額度拉高

小花平台保險顧問梁鴻毅指出，在國內旅遊不投保旅平險，這是因為一般認為開車或是搭乘大眾運輸既安全又方便，加上國內的醫療制度完善，民眾就醫也非常方便，因此一點都不擔心！

「其實只要外出的天數多，不論是在國外或是國內旅遊，旅平險保障是絕對不能少的，因為我們無法預期在旅途中可能遇到什麼外來突發意外事故甚至有醫療需求等。」梁鴻毅提醒，千萬不要輕忽突發意外事故發生造成受傷時的風險是可大可小的，即便是在國內2天1夜或是3天2夜的短程旅行，也一定要記得投保旅平險。

另一方面，梁鴻毅並特別建議，如果你是經常會揪麻吉到國內各地旅遊，此時可以直接把自身保障額度拉高，舉例來說，意外身故、失能保障最好要有新台幣500萬元至1,000萬以上、意外醫療保障最好要有10萬元至20萬以上、意外日額保障最好要有2,000元至3,000元及重大燒燙傷保障最好要有200萬元至300萬元，這樣一整年都能有足額且完整的意外保障，也就不一定要再額外投保旅平險了。

最後，梁鴻毅再次提醒，不論是在國外或是國內旅遊，切記一定要把自身的保障優先規劃好，這樣才能快樂且安心地享受輕鬆自在的美好旅程。

(中時電子報)