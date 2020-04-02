現代社會，孩子愈生愈少，每個孩子都是父母的心頭肉、心肝寶貝，不知你是否曾經想過：「如果有一天突然離開人世，孩子會想念我？他（她）可以得到很好的照顧？」近期熱播韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇中深受觀眾青睞的內心戲陳述，就是在這樣的背景下應運而生的故事，透過母女親情的描繪，勾勒出人們對於家庭的牽掛和眷戀……。本周小花平台藉由此部韓劇平鋪直敘的動人情感，與你一起深入探討最基本的人身保障觀念：「在為孩子思前顧後的同時，不要忘了也要把自己顧好！」另一方面，在即將到來的4月4日婦幼節前夕，也要提醒為人父母者，趕緊把寶貝的保單拿出來檢視一番，看看有沒有哪裡缺漏了？快快動起來提早補足保障缺口吧！

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《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇情描述女主角因為一場車禍意外「死而復生」的故事，原本已在車禍中喪生的女主角，因為捨不得離開丈夫和女兒，其鬼魂始終停留在人世間不願離去，想不到在一次意外事件中，她竟然死而復生並獲得49天的機會，可以選擇是否要再活一次……。

看似荒謬、天馬行空的劇情，添加了不少喜劇的元素，加上在許多細節橋段中一環扣著一環圍繞著「親情」的主題發展，讓不少本身育有兒女的婆媽觀眾們看得一把鼻涕一把眼淚「心有戚戚焉」，在輕鬆看劇的當下，內心卻也是沉重無比！

劇中有一段台詞讓小編印象猶深也深受感動：「失去丈夫的女人叫『寡婦』、失去妻子的男人叫『鰥夫』、失去父母的孩子叫『孤兒』，但是失去孩子的父母沒有特定名稱，這是因為痛苦無以復加而無法形容……。」

的確，劇中女主角因為心心念念幼小的女兒而捨不得離開人世間、始終徘徊著……，這應該是為人父母者冷暖自知的切身感受，天下父母心，都是一樣的。姑且不論你有沒有追劇，小編就這段讓人感動莫名的台詞提醒為人父母者，在為孩子思前顧後的同時，不要忘了也要把自己顧好！

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(中時電子報)