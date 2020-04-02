新冠疫情爆發後，多數人也減少外出聚餐，但少了聚餐也不能忘記家中的女王，今年母親節，兩大「台灣之光」起士公爵及吳寶春要聯手創作「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」來獻給全天下的母親。

2010年，吳寶春以有機玫瑰創作出「荔枝玫瑰麵包」，在世界麵包大賽中獲得歐法麵包類冠軍，巧合的是，十年前還在車庫創業階段的「起士公爵」第一次推出母親節蛋糕，也選用玫瑰搭配乳酪。2020年，兩人已各自在國際上闖出成績，母親也已經不在身邊，榮耀背後有一絲絲遺憾，決定在今年透過這個母親節蛋糕，提醒大家及時疼愛生命裡最重要的女王。

起士公爵X世界麵包冠軍聯手「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」 (圖/品牌提供)

風靡少女食尚圈的「粉紅巧克力」Ruby，粉嫩戀愛感十足的顏色被王奕凱作為少女心的元素加入食材陣容。不過除此之外，粉紅巧克力還有一個鮮少為人知的暖心小秘密。研發出帶有水果氣味的粉紅可可豆的是世界知名巧克力大廠嘉麗寶，它是推動降低可可農勞動剝削的社會型企業，在研發世界頂級巧克力的同時，把可可農夫的生計與生活品質納入重要生態系的一環。不但重視兒童權益，也推動女性賦權，讓許多單親媽媽可以有足夠的收入和時間陪伴孩子。有感於此，起士公爵才在創作「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」時，加入了在意義上和色澤上都如同母親一般溫暖的Ruby粉紅巧克力。

「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」一大亮點，就是選用「屏東大花農場」的大花一號有機玫瑰。(圖/品牌提供)

「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」一大亮點，就是選用「屏東大花農場」的大花一號有機玫瑰，農場主人楊添得原本是全國花藝大賽冠軍，在花藝界小有名氣，但一旦決定從觀賞花卉市場轉戰食用玫瑰有機農業，他堅持，「要給人吃的，一定不能噴藥。」熬了三年時間探索出靠水驅動的循環生態系，種出花青素含量高的大花一號、大花二號玫瑰。

當楊添得帶著王奕凱與吳寶春走進花田，沒有肥料的味道，也沒有刺鼻的農藥味，反而瀰漫著淡淡的花香，楊添德用肉眼就能知道哪一朵花會香，他說，「一般坊間聞不到這種香氣的，尤其我們種的這個『大花一號』。香氣會這麼濃郁是因為用有機栽培，讓花順順、慢慢的長，不躁進。原本花期該成熟是40天，如果只用30天、35天去完成，絕對是不會這麼香的，因為花需要照著時間、季節去成長。」王奕凱和吳寶春跟著楊添得一路聞花、摘花、吃花，享受可以直接入口的安心。

王奕凱和吳寶春希望「南國玫瑰女王乳酪蛋糕」是一個不為送禮形式而產生的蛋糕，而是透過蛋糕告訴為了家成為堅強女王的媽媽，可以放心地守護心中那位少女，因為家人會把她捧在手心裡好好地寵愛。

(時尚)