新冠肺炎疫情延燒，美股也寫下史上最糟糕的第一季度表現，對此，預見過網際網路泡沫以及2008年金融危機的價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)表示，他認為目前市場已經便宜許多，與其試探低點在哪，投資人可以放手買一點。

據CNBC報導，馬克斯指出，他認為現在股市價格已經比先前便宜很多，他建議投資人與其想試探低點買進，還不如在不確定的時機點適量投資，無須投入大把資金，因為他的投資法不是黑或白，更不是買或賣。

馬克斯在先前的投資備忘錄就不斷提到，自己不清楚美股何時會觸底，所以價格如果低一些，就可以入手一點。不過，馬克斯也強調，他不是鼓勵投資人現在就大舉進場，現在的情況實在沒有理由把現金花光，但也沒有理由不進行任何投資，這段期間他將會持續布局。

對於新冠肺炎疫情對於經濟的影響，馬克斯警告，現在的不確定性仍高，負面影響也較大，沒有人能知到疫情會多嚴重、經濟影響會多大，政府當然可以出手救市，但你也無法因此得到答案。

(中時電子報)