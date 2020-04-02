百年一遇大瘟疫來襲，台股一度慘跌逾3600點，成為外資的超級提款機。財信傳媒董事長謝金河表示，面對這波兇猛跌勢，國內近200家企業祭出庫藏股，展開自救行動，金額超過600億，他點名集盛、宏碁和國產等，庫藏張數占股權比重高的個股都是值得關注的指標。

謝金河在臉書貼文指出，疫情在全球肆虐，各國政府奮力展開自救行動，美國祭出2兆美元紓困方案，歐元區祭出7500億歐元自救，南韓50兆韓元，台灣也由行政院長蘇貞昌宣布一兆新台幣的紓困措施，大家奮力一搏，希望能撐過這次大災難。

今年台股成了超級提款機，外資賣超台股5259億元，加上投信65億，自營商833.7億，台股最慘跌了3671點。

他表示，面對這個兇猛的跌勢，台灣已經有近200家企業宣示執行庫藏股，金額超過600億，這是史上最大規模的庫藏股執行計畫，也是經營者用實際行動來捍衛公司的股價，如果全數有效執行，這可能又是一次籌碼大換手，對台股生態會帶來一次大改變。

謝金河直言，一個大風大浪，可能是企業體質一次殘酷的檢驗，體質欠佳的企業可能倒下去，像負債比率偏高，手上現金少的公司，或是股價不到5元的企業，或是像裕隆突然端出244億虧損，面對這個史上罕見大災難，這是重中之重的大考驗。

「反之，手上現金充沛，體質健全的公司，在股價殺低後，這又是進場承接的好機會。」他認為，企業可以用庫藏股打銷股本，或給員工實施選擇權，企業也可用來鞏固經營權，這次大量執行庫藏股的企業，像集盛一次6萬張，占近1成股權，宏碁的23萬張，國產10萬張等，這些庫藏張數占股權比重高的個股都是值得關注的指標。

(中時電子報)