新《東京愛情故事》由石橋靜河(左2)演出莉香一角。(取自日網)

經典的《東京愛情故事》主題曲。

鈴木保奈美版《東京愛情故事》劇照。(本報系資料照)

由鈴木保奈美、織田裕二主演的經典日劇《東京愛情故事》在當年紅極一時，不僅女主角鈴木保奈美因為「莉香」一角爆紅全亞洲，成為新時代女性標竿，由小田和正演唱的主題曲《愛情故事突然發生》也成為日本國民情歌。然而事隔29年，富士電視台又再度翻拍此劇，更把故事背景搬到令和年代的東京，30秒預告釋出引發不小討論。

即將在本月29號首播的新版《東京愛情故事》，這次大膽啟用年輕演員，找來伊藤健太郎飾演優柔寡斷的男主角完治，赤名莉香一角則由實力派女星石橋靜河演出，全劇不僅將故事背景搬到2020年的東京，莉香也從昔日的長髮甜美變身短髮俏麗風。

由於鈴木保奈美版的莉香實在太過經典，導致日前官方曝光新版30秒預告，引發不小反彈，網友紛紛崩潰留言「這個是愚人節玩笑預告片吧？？希望不是真的」、「看了新版莉香，你就明白為啥完治會選擇里美」、「鈴木的笑容無可替代」、「沒有那種純真有趣又充滿勇氣的感覺了」。

(中時電子報)