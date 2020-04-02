新冠肺炎疫情蔓延全球，各國最需要的防疫物姿就是口罩。台灣目前日產量成功提升，總統蔡英文1 日時宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。對此，台大婦產科名醫施景中也感動直言：「自助助人，地球是圓的，總有一天，善意終會回到自己身上」。

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣政府目前已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，並可有限度寄給海外親屬，不過仍不是隨時想買就買得到。

蔡英文總統4月1日宣布，台灣口罩產能目前已達每日1300萬片，且即將達到1500萬片，台灣已從過去的口罩進口國，一躍成為全球第二大的口罩生產國，看見全球疫情持續蔓延，基於人道的考量下，我們決定捐出1000萬片口罩給需要的國家。

台灣捐國際1千萬口罩的消息一曝光後，台大婦產科名醫施景中在臉書上表示他看了很感動！他說自己在新聞上看到義大利有 8000 醫護感染，大約是全國感染者的 1/10 ，已有 63 個醫師陣亡，還有許多護理人員。同時也說美國疫情仍未趨緩，醫院外擺著冷藏櫃，冰著尚無法送出去安葬的亡者。

台灣如此大手筆捐助口罩於國際，施景中感嘆表示，「今天我很感動！我們現在站穩了，並能開始幫助其他國家。自助助人，地球是圓的，總有一天，善意終會回到自己身上。一起祈願疫情早日平息」。

(中時電子報)