WeTV《鬼吹燈之龍嶺迷窟》1日晚間8點播出，先前高偉光曾演出《鬼吹燈之怒晴湘西》叫好叫座，這回在新系列中、特別邀請他演出「鷓鴣哨」一角，高偉光曝當初在與導演初次見面時，導演說明角色要有一點髒，要求他褪去偶像風采，他為了更貼近角色，兩天沒洗臉沒洗頭去與導演討論角色，當他帽子一拿下來，讓導演驚呆，笑說他理解錯誤「搞錯髒的方向」。

高偉光日前因《三生三世枕上書》飾演東華帝君，迷倒千萬網友痴戀，新劇中他將變身最有男人味的盜墓人，透露對於陽剛類的題材很感興趣，他形容東華帝君與鷓鴣哨兩角差異「一個上得了天，一個下得了地」；一個更仙，一個更MAN。而該角有一個「丸子頭」造型，高偉光說梳化要一個半小時以上，網友則笑說接下來換「丸子頭」引領流行。

高偉光和迪麗熱巴在《三生三世枕上書》中虐戀，吸引高達77億人次觀看，人氣爆棚，網友直喊他老公，高偉光被問若女粉絲喊他老公，會怎麼回應，他幽默說：「哪一個是你老公？」若面對男粉絲喊他甜甜（粉絲對高偉光暱稱），他則笑說會請警衛把他攆出去。

高偉光微博暱稱「深情的高偉光」由來，網友打趣說這暱稱有「古早味」，但他自認這暱稱很有辨識度，只因當時他看了一部小說，裡面有人叫「深情的XXX」，便愛上了這個名字，化用到自己身上。《鬼吹燈之龍嶺迷窟》自4日起每週三晚上八點騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

高偉光兩天沒洗臉沒洗頭見《鬼吹燈》導演帽子一拿下來導演驚呆。（WeTV提供）

(中時 )