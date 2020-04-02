觀光局主秘林坤源動用特權，要下屬接待兒子並闖過機場防疫關卡，讓交通部長林佳龍震怒 (圖／本報資料照)

觀光局主秘林坤源動用特權，讓返台兒子接連闖過機場防疫關卡，還害得基層員工與其5歲兒子染上新冠肺炎，不僅交通部長林佳龍震怒痛批「假公濟私」，「宅神」朱學恒在臉書PO出837字砲轟「這些人根本就是國賊」，更嗆林坤源與機場主任張維庭應該法辦。

朱學恒在臉書開炮「這幾天的防疫新聞裡面我看到最不爽的就是那個觀光局主秘的案子」，批評一個快退休的老屁股，一開始就不斷說謊，到現在更是欺上瞞下，倒楣的30歲員工還被推卸責任，變成自願陪長官幫忙接送主秘兒子，是在跟我開玩笑？

朱學恒火大表示，林坤源不但害到年輕人，連人家兒子也被牽連，更害得整個幼兒園連老師一起居家檢疫，結果觀光局拿出自願、情同叔姪、病毒亂跑的屁話道歉，把責任都推給倒楣的聘雇人員，台灣一個人隔離花費要210萬，誰要出？

朱學恒說，林坤源開始說沒請假，現在又說有口頭請，那就拿出證據，人證物證拿出來通通傳上庭，如果說謊就是偽證；兒子填防疫單填假的，那就是偽造文書，應該法辦，更怒斥「這些人根本就是國賊」。

朱學恒透露，有人護航說這位主秘是基層爬上來的，不能做錯一件事就該怎樣怎樣，他批評，主秘是不是好人跟有沒有做錯無關，他只問「有沒有瞞報」、「有沒有濫用公權力」。文末朱學恒再批「食我厚碌 盜我倉儲 蘇秦復生 說我不得」，實在爛透了。

(中時電子報)