《雞毛飛上天》由張譯、殷桃領銜主演的都市商戰劇，殷桃與張譯在2012年曾合作過《溫州一家人》，殷桃在新戲中飾演「駱玉珠」，認為主角「陳江河」非張譯，並立刻向導演推薦，兩人在戲中火花不斷，一個當導演、一個改台詞，殷桃笑著表示：「不管怎麼修改調整，我們都會最後都是徵求編劇同意，不是耍大牌，亂調整劇本！」

《雞毛飛上天》劇情描述以「雞毛換糖」帶領鄉村百姓走出貧窮困境，主角「陳江河」從小看著大人以雞毛換糖，學會了快速對貨物進行估價交換，走遍大半個中國的他早已具備了一個成功商人的特質，並開始了艱難的創業之路。殷桃一出場就頂著「男生頭」出現，女扮男裝的她在劇中是個流浪漢，因為遇到陳江河才有了一個溫暖的家。

張譯偏愛接地氣的角色，「陳江河」隨著年齡的增長個性需要很多的變化與轉折，張譯直言：「接戲的重點是班底、作品，再來是這個角色能給我多大的發展空間，最好是我沒演過的角色，重要是演員要敢於對劇本畫問號」。曾被邀請參加真人秀的節目，張譯掙扎過與公司討論：「我們不掙那個錢，不出那個名，從入行以來就只想做一個好演員，那我就繼續做演員吧」。《雞毛飛上天》2日起晚間八點於緯來育樂台播出。

殷桃在《雞毛飛上天》中和張譯有多場精彩戲。（緯來育樂台提供）

張譯在《雞毛飛上天》劇中飾演主角「陳江河」，為代表的義烏換糖人。（緯來育樂台提供）

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