影后陸弈靜30歲以前本來是咖啡烘焙師，因在店裡認識了蔡明亮成為朋友，誤打誤撞成為演員。從蔡導的《天邊一朵雲》《你那邊幾點》、備受好評的《闔家觀賞》到近年的《德布西森林》和《3天2夜》，她接受VOGUE雜誌專訪時透露，把每個角色都和自己的靈魂揉合在一起，因為演員就是一個照妖鏡，對生活的關注和每一天的點點滴滴，都是塑造成自己的養分。

她認為一部戲是一個人的一生，「如果我要演一個人的一生，我就要去推敲這個角色。你是他，他是我，我也得經歷這樣的人生，我常覺得演員可能像牛，有四個胃，時常要做功課反芻。」

她也從烘焙咖啡中，學到了難以言喻的人生道理。「香氣是咖啡的靈魂，但要烘焙出香氣前，得先經過兩百多度的考驗，咖啡豆才會爆裂」。並反思咖啡本質是苦的，烘焙時把香味調出來，就跟茶一樣要回甘。仔細想想我們的人生到後來，絕大部分是有點苦，但我們為什麼還活著？就是為了要找到一點什麼。」

她坦言以前曾自我否定，年輕時從沒保留過自己的照片，照片留一張撕一張，是因為年輕時不滿意自己，直到現在才懂得欣賞自己的美。她笑說，如果要以花來比喻的話，自己應該是圓仔花，「圓仔花有圓仔花的美，沒有人可以取代，永遠相信自己的優點，不要跟別人比較。然後同時也可以欣賞玫瑰，或是覺得自己是圓仔玫瑰，這個世界多采多姿，不只有單一的美。」

此次以「消逝的風景what’s next?」為主題，陸弈靜和模特兒互動著，宛如電影《星際效應》裡的拍攝場景，在遼闊荒蕪的場景中詮釋末日景象，「當我們的藍色星球只剩下垃圾，你該怎麼自處？」陸弈靜認為用劇場感覺的形式拍攝非常有意思，也可以說是人類當下的集體潛意識。「當人類不斷消費、不斷製作垃圾的當下，地球想要用這樣的方式跟我們對話，這不只代表地球與人類間的對話，也是你和自己身體的對話。」她認為永續環保這樣的議題，終究還是要回歸到人，回到純粹，沒有貪心和非分之想，才不會延伸出斷捨離。

陸弈靜和模特兒在遼闊荒蕪的場景中詮釋末日景象。（VOGUE雜誌提供）

陸弈靜拍攝VOGUE4月封面。（VOGUE雜誌提供）

影后陸弈靜30歲以前本來是咖啡烘焙師，因認識蔡明亮後誤打誤撞成為演員。（VOGUE雜誌提供）

影后陸弈靜坦言過去曾自我否定，直到現在才懂得欣賞自己的美。（VOGUE雜誌提供）

(中時 )