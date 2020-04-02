簡嫚書和髮型師老公雲昌隆婚後生下2個女兒雲大、雲二，一家四口簡單幸福過日子，日前簡嫚書首次與女兒雲大拍攝《媽媽寶寶》四月號封面，現場老公幫老婆弄頭髮，公公婆婆也來幫忙帶小孩，全家人聚在攝影棚，每張照片都洋溢著幸福的痕跡。

說起老公，簡嫚書笑得甜甜的。「老公真的是神隊友，但是我覺得我要給我自己鼓勵，我選得好啊！因為在結婚前，我就認識他的家人，知道那是一個充滿愛的家庭。跟這樣的人一起有了小孩，一定是被愛充滿的，所以我們不用分你我 而是大家一起同心協力去做好。」至於如何培養神隊友？她的秘訣就是：「接受彼此的不完美，並且相信隊友可以一起做到」。

簡嫚書從單親家庭長大，「我曾經以為單親會有很大的影響。但是後來我才發現，單親對於小孩有沒有感受到被愛，沒有絕對的影響」，她喜歡看心理學的書，花了很多的時間去了解自己，在有了小孩之後，她反思得更多。

「我雖然是單親，但是在五歲前那段期間，身邊的大人給我的愛，都是非常充足的，有愛的基礎，就有足夠的安全感」，簡嫚書兩個女兒不到一個月就睡過夜了，雲大小小年紀，也可以自己在其他家人家住很久，沒有分離焦慮，雲二的個性也很溫柔淡定。簡嫚書自有一套當媽媽的哲理：「如果媽媽如果一直覺得小孩應該要怎麼樣做，那她永遠不會到達你想像的好，媽媽自己也放輕鬆吧！有時候懶惰一下，也沒事的。當然在安全範圍之下，放下心讓她去嘗試」。

簡嫚書帶女兒雲大拍攝《媽媽寶寶》四月號封面。（媽媽寶寶提供）

簡嫚書首次與女兒雲大拍攝《媽媽寶寶》四月號封面。（媽媽寶寶提供）

(中時 )