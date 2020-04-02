一名簡姓男子日前神情慌張跑至汐止警分局長青派出所報案表示手機遺失了，因為手機裡存有紀念性的照片，對他來講意義非凡，價值不是金錢可以衡量的，處理員警陳昌武聽聞後，立即安撫簡男情緒，請他不要擔心，並表示會盡力協助找尋!

員警立即調閱周邊路口監視器過濾，查看沿途所經過之路線，不放過任何蛛絲馬跡，但努力許久仍然沒有發現有用的線索，突然員警靈機一動，與簡男核對當天行程，簡男表示有到朋友家中聊天，員警於是立即聯繫上簡男友人，請友人幫忙找尋手機是否遺失在家中，最終果真在友人家中的沙發底下找到簡男遺失的手機，簡男見手機失而復得，這才放下心中的一塊大石，終於找回與家人珍貴的回憶!簡男也非常不好意思的向員警表示是自己粗心造成員警困擾，員警表示這都是小事，能解決問題就好，簡男在離去前也不斷向員警表達深切感激，也非常佩服員警能處變不驚找到手機，對警察為民服務的精神與積極處事的態度深表肯定，讚譽有加!

(中時 )