53歲翁仁賢2016年在除夕夜燒死包括父母在內的6名親人，於去年被判死刑定讞，昨(1日)晚間槍決伏法，消息一傳出引發輿論熱議，經常出現在談話性節目中的法醫高大成，也在臉書發文，不解為何要幫翁仁賢打麻醉藥？

高大成昨晚在臉書轉貼翁仁賢生前拒打麻醉藥，最後還是經過執行檢察官溝通，才勉為其難接受打麻醉針的新聞，充滿疑問地寫下：「為什麼一定要幫他打麻醉藥？不解？！既然拒絕了，就如他生前所願；人道主義的觀點？！勸他 #捐贈器官，倒不失為死後對社會的一點點小小的貢獻。」

接著高大成更轉貼他在2015年的文章，重申自己反廢死的立場，「#反廢死 =反費時=不浪費時間與國家資源⋯只要確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑。死刑犯應捐贈器官，以表對社會的歉意！」文章不到2小時，瞬間吸引超過3千網友按讚認同。

翁仁賢昨晚槍決伏法，這也是總統蔡英文上任至今，第2位執行死刑的死囚，第1位是殺害妻女的李宏基，目前死囚累積共39人。

(中時電子報)