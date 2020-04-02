隨著新冠肺炎疫情（COVID-19）居家隔離及檢疫民眾持續攀升，金山警分局為協助管制轄內之居家隔離及檢疫民眾，能安份的待在隔離及檢疫處所，以免到處趴趴走造成社會恐慌，目前運用中央流行疫情指揮中心之「電子圍籬」手機定位的方式來實施居家隔離及檢疫民眾之管制，惟因隨著居家檢疫人數遽增及各家手機通訊訊號不穩差異，經常出現手機定位飄移，導致警告簡訊不斷發送等技術性問題，造成本分局原本警力吃緊的情況下，除了要應付轄內各類治安、交通及民眾協助案件處理外，還要協助命查看居家檢疫民眾是否離開，造成分局同仁黔驢技窮、疲於奔命，更引起當事人的困擾及反感。

分局長陳永昌特指示本分局勤務指揮中心，針對重覆不斷發送告警簡訊、訊號不良或定位時常漂移的個案，利用目前社會上普遍使用的LINE通訊軟體之視訊電話功能來確認當事人有無離開檢疫處所，如此一來，既可避免浪費警力疲於奔命，並能降低與檢疫對象近距離接觸受感染的機會，更可以保障民眾休息的權益，以達到雙贏的局面。

(中時 )